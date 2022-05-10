На улице Хошимина сбили ребенка на велосипеде

На севере Петербурга автомобилист сбил ребенка, поворачивая во двор. При этом водитель не спешил на помощь к малышу.

Мужчина на машине марки "Шкода Йети" сбил мальчика, предположительно восьми лет, когда въезжал на внутридворовую территорию. Инцидент случился при въезде на внутридворовую территорию. В этот момент ребенок пересекал дорогу на велосипеде. В итоге школьник попал под машину.

По словам очевидцев, после произошедшего водитель вышел из машины, но не подошел к пострадавшему ребенку. Скорую пострадавшему вызвали очевидцы или он сам. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте инцидента работают сотрудники дорожной полиции.