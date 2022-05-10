В Петербурге мужчина на спор пробежался по машине ДПС

Мужчина из Нальчика решил оторваться в Петербурге. Вместе с друзьями он отмечал 9 мая в кафе на Университетской набережной. Ему стало скучно в какой-то момент, и он предложил компании спор.

За 10 тысяч рублей он пообщал пробежаться по припаркованному рядом с кафе автомобилю ДПС. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и ЛО, дебошира быстро скрутили и доставили в отдел полиции на том же автомобилю, по которому он пытался пробежаться. В отношении 25-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

При этом шалось может ему обойтись намного дороже, чем выигранные благодаря спору деньги.