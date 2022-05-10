На Лесном проспекте из окна выпала пятилетняя девочка

Травмированную 5-летнюю девочку нашли у дома по Лесному проспекту в Выборгском районе Петербурга. После этого 61-летнюю местную жительницу опросили сотрудники полиции и СК.

В больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии вчера, 9 мая, увезли ребенка с серьезными травмами. Как стало известно Санкт-Петербург.ру, девочка выпала из окна шестого этажа по недосмотру бабушки, с которой её оставили родители.

Стоит отметить, что у ребенка полная семья, благополучная. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Зеленогорске в частном доме девочка утонула в бассейне. Ученица второго класса по недосмотру папы утонула в бассейне во время эпилептического приступа.