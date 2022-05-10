Водитель пострадал в ДТП с инкассаторами на Выборгском шоссе

Дорожно транспортное происшествие произошло в Выборгском районе Петербурга. В результате аварии пострадал как минимум один человек.

Инцидент случился в понедельник, 9 мая, около 21:00 на перекрестке улицы Жени Егоровой и Выборгского шоссе. Легковая машина врезалась в инкассаторский автомобиль, который ожидал проезда. Скорее всего, водитель иномарки потерял управление. По информации "Невских Новостей", в результате ДТП пострадал один из пассажиров. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения, которые были установлены на перекрестке.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что стали известны подробности ДТП на Невском проспекте. После наезда такси там госпитализировал женщину-пешехода.