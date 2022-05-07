На проспекте Пятилеток мужчине выстрелили в лицо

Неизвестные открыли стрельбу по 58-летнему мужчине на проспекте Пятилеток в Невском районе Петербурга.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру от источника в правоохранительных органах, конфликт между мужчиной и группой молодых ребят произошел около часу ночи у дома №10 по проспекту Пятилеток.

Пострадавший рассказал, что во время ссоры один из молодых людей достал предмет, напоминающий пистолет, и выстрелил в него. После этого компания скрылась с места происшествия.

Раненого доставили в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали у него ушиб левой щеки и акустическую травму уха. После лечения пострадавшего в удовлетворительном состоянии отправили домой.

Мужчина не стал писать заявление в полицию, однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела.