В петербургском общежитии нашли труп студента ИТМО

Труп студента ИТМО нашли в Петербурге. Тело было в общежитии в Вяземском переулке.

Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, умершему 22 года, и он был студентом. Он жил один, а его тело нашли с полиэтиленовым пакетом на голове. Это уже не первый случай, когда из-за странных обстоятельств в Петербурге погибают молодые люди. Так, в Осиновой Роще нашли труп школьника под окнами многоэтажки. Ученик 11-го класса упал с общего балкона на 17-ом этаже.

Что касается студента ИТМО, правохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства гибели молодого человека. По предварительной информации, это не убийство. Чтобы установить причину смерти тело направили в морг.