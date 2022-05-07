В аварии двух маршруток на Типанова пострадали 11 человек

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршруток. Случилось оно накануне около пяти часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Около дома №29 на улице Типанова столкнулись две маршрутки. По предварительной информации, пострадали 11 человек. В том числе среди пострадавших двое несовершеннолетних жителей Петербурга. На место происшествия выезжали три машины скорой помощи и ГИБДД.

Причины произшедшего пока неизвестны. Однако в социальных сетях появились кадры, как одна маршрутка врезается в другую сзади после резкого торможения транспортных средств, следовавших перед ними.