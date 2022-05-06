В Петербурге за изнасилование сестры задержали подростка

В Петербурге 16-летнего подростка подозревают в изнасилованиисобственной сестры. В полицию обратилась мать семейства.

По ее словам, сын-школьник изнасиловал ее дочь 2008 года рождения. Наряд полиции выехал на место происшествия. Как сообщает ALLNW со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полиция прибыла в квартиру, где живет семья. Там по горячим следам задержали несовершеннолетнего подозреваемого в изнасиловании. Подростка поместили в психиатрическую больницу. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом о состоянии потерпевшей не уточняется.