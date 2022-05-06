Один человек погиб в пожаре на Заводской улице

В Рыбацком этой ночью тушили серьезный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Спасателям вызов поступил 6 мая в 02:37. Очевидцы рассказали об огне в доме 17 на Заводской улице в Невском районе. По этому адресу расположен новый жилой комплекс, который окружен "сельскими" деревянными домами.

Оказалось, что там горел дощатый дом размером восемь на восемь метров. На место происшествия выезжали три пожарных расчета и 15 сотрудников МЧС. Они закончили тушить дом лишь к 03:28.

Дом к этому времени сгорел полностью, а на месте пожара нашли тело погибшего.