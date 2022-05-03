В Петербурге полиция устроила погоню за пьяным водителем каршеринга

Полицейские задержали в Петроградском районе Петербурга пьяного водителя каршерингового авто. Ему не удалось сделать это без погони. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

В ночь на 3 мая у дома №36 по улице Куйбышева полицейские заметили каршеринг марки Volkswagen. Сотрудники правоохранительных органов попросили водителя совершить остановку, но тот лишь увеличил скорость. Однако он не сумел уйти далеко. У одного из домов 23-летний пьяный мужчина наехал на препятствие, благодаря чему и остановился.

Парня доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административные протоколы.