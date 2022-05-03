После пожара сад Хаяо Миядзаки в Петербурге могут закрыть

Новое помещение ищет труппа театра "Небесные бродяги", создавшая во дворе на Биржевой линии сад Хаяо Миядзаки. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на режиссера театра Илью Лошакова.

В мастерской труппы пожар произошел в ночь на 2 мая. Пока неизвестны причины возгорания. Однако в огне сгорело почти все, а сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Лошаков рассказал, что труппа из четырех человек весь день таскала вещи с третьего этажа на улицу. Среди вещей были тяжелые декорации и костюмы для 20 спектаклей. Также в мастерской были колонки, швейные машинки, микрофоны и другое оборудование. Постановки труппы всегда выделялись сложными костюмами и декорациями. Артисты создавали весь реквизит вручную в единственном экземпляре. В саду проводились уличные спектакли, мероприятия и фестивали.