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После пожара сад Хаяо Миядзаки в Петербурге могут закрыть

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© Фото: пресс-служба администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

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Новое помещение ищет труппа театра "Небесные бродяги", создавшая во дворе на Биржевой линии сад Хаяо Миядзаки. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на режиссера театра Илью Лошакова.

В мастерской труппы пожар произошел в ночь на 2 мая. Пока неизвестны причины возгорания. Однако в огне сгорело почти все, а сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Лошаков рассказал, что труппа из четырех человек весь день таскала вещи с третьего этажа на улицу. Среди вещей были тяжелые декорации и костюмы для 20 спектаклей. Также в мастерской были колонки, швейные машинки, микрофоны и другое оборудование. Постановки труппы всегда выделялись сложными костюмами и декорациями. Артисты создавали весь реквизит вручную в единственном экземпляре. В саду проводились уличные спектакли, мероприятия и фестивали.

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