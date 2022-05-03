Пожар на Кораблестроителей мог произойти из-за любителей шашлыка

В доме №30 по улице Кораблестроителей вчера вечером, 2 мая, произошел пожар. В 18-м этажном доме возгорание началось после того, как жители решили разжечь на террасе мангал. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Площадь пожара составила шесть квадратных метров, а к 20:48 его удалось локализовать. Окончательно с огнем удалось справиться спустя 30 минут после поступления сообщения о возгорании.

Во время тушения из здания пришлось эвакуировать 25 человек. Данных о пострадавших не поступало. Пожар тушили с 20 сотрудников личного состава и четырех спецмашин.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что пострадавшую при пожаре на Ланском шоссе женщину госпитализировали.