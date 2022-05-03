Пьяный петербуржец пострелял из ружья в яхт-клубе в Стрельне

В яхт-клубе "Волна" в Стрельне пьяный мужчина начал стрелять в воздух из ружья.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 43-летний неработающий петербуржец на 1 мая решил открыть стрельбу в воздух из гладкоствольного ружья "BENELLI". Он дважды выстрелил вверх. В результате стрельбы никто не пострадал.

Полиция "по горячим следам" 2 мая задержала подозреваемого. Оказалось, что у него есть четыре нарезных ружья и три гладкоствольных ружья. В его отношении возбудили уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что после ссоры собачников со стрельбой в Петербурге возбудили уголовное дело.