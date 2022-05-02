Стали известны подробности ДТП на Невском проспекте

После наезда такси на Невском проспекте госпитализировали женщину-пешехода. Об этом сообщает ГУ МВД по городу.

Авария случилась около 13:30 около дома 53 по Невскому проспекту.

Как стало известно, водитель такси "Яндекс" выехал на запрещающий сигнал светофора на пешеходный переход, где сбил трех человек. Одна женщина получила серьезные травмы. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что видео с места происшествия появилось в социальных сетях. На нем видно, как напротив "Магазина купцов Елисеевых" произошло дорожно-транспортное происшествие.