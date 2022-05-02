На Подвойского женщину задержали за нападение с ножом на брата

В кватире Невского района накануне вечером произошла семейная драма.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, на улице Подвойского 48-летнюю женщину задержали в квартире около десяти вечера. По предварительным данным, женщина поссорилась с 54-летним братом во время распития алкогольных напитков. Предположительно, во время ссоры она ударила его ножом в грудь. Металлический клинок остался в теле, а рукоятка сломалась.

Мужчину отвезли в Мариинскую больницу, а его сестра попала в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на Ленинском в подвале нашли труп бездомного.