На Ленинском в подвале нашли труп бездомного

В Кировском районе Петербурга в подвале одного из домов обнаружили труп бездомного.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, тело нашли в подвале дома 130 корпус 6 по Ленинскому проспекту. В полицию об этом сообщил диспетчер ГУПР "Строитель". По её словам, мужчина на вид бездомный. Правоохранители на месте происшествия нашли труп неизвестного мужчины, которому на вид 40-45 лет, европеец с бородой и усами, а также седыми волосами. Одет он был в красную толстовку, темные штаны и черные кроссовки. На вид признаков насильственной смерти нет.

Чтобы установить причину смерти тело направили в морг.