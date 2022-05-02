Петербуржца избили у Собора Владимирской иконы Божией Матери

В тяжелом состоянии от Собора Владимирской иконы Божией Матери госпитализировали жителя Петербурга.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 1 мая в полицию поступило сообщение о том, что у собора избили мужчину. Его доставили в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, острой субдуральной гематомой, множественными переломами черепа в тяжелом состоянии госпитализировали мужчину 1960 года рождения.

По предварительной информации, его ударил неизвестный прямо у собора. В дальнейшем планируется изъять видеозапись, которая установлена на здании.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что трех драчливых футбольных фанатов отправили под арест в Петербурге.