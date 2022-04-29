В Ломоносове загорелась деревянная дача XIX века

Историческая усадьба "Дача Максимова" в Ломоносове загорелась. Об этом сообщает петербургское управление МЧС.

Пожар происходит в усадьбе, которая расположена на Краснофлотском шоссе, дом 16. Возгорание началось около 16:30. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров в двухэтажном деревянном здании. Пожарные тушат огонь по дополнительному номеру сложности 1 БИС. На борьбу с пожаром выделили 36 человек личного состава и девять едини техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Стоит отметить, что усадьба была построена в 1892 году и является памятником архитектуры федерального значения.