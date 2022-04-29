После ссоры собачников со стрельбой в Петербурге возбудили уголовное дело

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело из-за ссоры со стрельбой на собачьей площадке. Дело возбудили после получения медицинских документов из стационара, куда увезли пострадавшего в конфликте.

Статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия инкриминировали 32-летнему сисадмину. Ранее ему вменяли только хулиганство. По статьям мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что конфликт произошел вечером 27 апреля на площадке для выгула собак.