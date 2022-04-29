В утреннем ДТП на Дудко пострадал петербуржец на самокате

Человека на самокате сбил водитель иномарки в Невском районе Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Происшествие произошло на улице Дудко. Свидетели рассказали, что самокатчик вылетел с территории двора на большой скорости, а водитель Hyundai Sonata не успел среагировать на ситуацию.

На место инцидента выезжали сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, пострадавшего госпитализировали.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на «Комендантском проспекте» на сотрудника метро кинулся парень с ножом.