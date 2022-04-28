При крушении учебного вертолета в Саратове погиб один человек

Выполнявший учебный полет вертолет упал в Саратовской области. Об этом сообщает глава Саратова Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

Чрезвычайное происшествие случилось на территории Кумынской поляны. Вертолет вылетел из поселка Соколовый. На борту было трое человек. Как сообщает ТАСС, по последней информации, погиб один человек, еще один пострадал, а поиски продолжаются. У пострадавшего наблюдается контузия.

По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, один из членов экипажа погиб внутри вертолета. Выживший пилот, по оценке врачей, в удовлетворительном состоянии. У него есть ушибы нижних конечностей. Ему удалось выпрыгнуть из вертолета на парашюте.