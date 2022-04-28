СОБР задержал петербуржца за осквернение георгиевской ленточки в соцсетях

27-летнего безработного местного жителя задержали в Петербурге по статье о реабилитации нацизма.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, мужчину изобличили в том, что в прошлом году с 4 по 9 мая он от имени "Наталии" писал в социальных сетях оскорбительные комментарии в сторону ветеранов, а также разместил оскверненные изображения георгиевской ленты.

Во время обысков у мужчины изъяли мобильный телефон, роутер и ноутбук. Сейчас петербуржец отпущен под подписку о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по делу о взрыве в жилом доме на Товарищеском задержали четвертого подозреваемого.