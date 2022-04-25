Задержан подозреваемый в насилии и удержании девушки в квартире на Пулковском шоссе

В Московском районе Петербурга задержан подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В субботу, 23 апреля, в одну из городских больниц обратилась первокурсница Горного университета. После оказания медицинской помощи девушку отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Во время проверки установили, что её изнасиловал малознакомый мужчина в квартире на Пулковском шоссе. Также он почти сутки удерживал ее после этого в помещении. В ночь на воскресенье был задержан 35-летний в этой же квартире. Однако позже он был отпущен под обязательство о явке. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.