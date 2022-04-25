На видео попал момент взрыва в жилом доме на Товарищеском проспекте

Видео с камер наблюдения появилось в сети. На нем запечатлен момент взрыва в девятиэтажном доме, который расположен на Товарищеском проспекте в Петербурге.

На записи сначала заметен всполох, а затем сильный взрыв, после чего сработали сигнализации на машинах во дворе.

Напомним, что инцидент случился примерно в 02:30 сегодня, 25 апреля, в первой парадной дома 22/2 по Товарищескому проспекту на восьмом этаже. По предварительной информации, на лестничной площадке дома хлопнуло неустановленное устройство. Из подъезда пришлось эвакуировать 66 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Также известно, что до взрыва за несколько минут вышел неизвестный мужчина. Его лицо было скрыто под балаклавой.