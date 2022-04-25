СК возбудил уголовное дело после того, как в петербургском бассейне чуть не умер ребенок

После происшествия в бассейне на Петергофском шоссе возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне в бассейне "Атлантика". Около 16:00 во время группового занятия 5-летний мальчик отпустил спортивный инвентарь и стал тонуть. Из бассейна его спас тренер. Ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее "МК в Питере" писал о том, что в Петербурге запретили стихотворение о воровской жизни.