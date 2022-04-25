На Каменноостровском проспекте час тушили квартиру-студию

На Каменноостровском проспекте этой ночью, 25 апреля, загорелась квартир-студия. Пожарные тушили огонь час. Об жтом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 23:30. На Каменноостровском проспекте, 44 горела квартира-студия. Огонь разгорелся на 15 квадратных метрах. Пожарным удалось справиться с возгоранием за час. К тушению привлекали три единицы техники и 12 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в доме на Товарищеском проспекте ночью произошел взрыв. На фасаде дома образовалась трещина. Из подъезда пришлось эвакуировать 70 человек.