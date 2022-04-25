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В доме на Товарищеском проспекте ночью произошел взрыв

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© Фото: Baltphoto

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На лестничной площадке девятиэтажного жилого дома в Петербурге неустановленное устройство. На фасаде дома образовалась трещина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представитель экстренных служб.

Собеседник агентства рассказал, что устройство сработало на лестничной площадке девятиэтажного дома. В итоге на фасаде здания между восьмым и девятым этажом образовалась трещина на фасаде.

По его словам, также при взрыве повредились двери шахты лифта и остекленение. Почти 70 человек пришлось эвакуировать из подъезда дома. Его жителей временно разместили на базе средней школы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

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