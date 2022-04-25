В Петербурге жителя Брянска подозревают в серии краж

Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге 27-летнего жителя Брянска. Его подозревают в хищении ювелирных украшений. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину задержали еще в четверг, 21 апреля. В ходе следствия выяснилось, что житель Брянска зашел в гости к знакомой по Советскому проспекту. В период с 20 по 26 января он украл ювелирные украшения из ящика для хранения вещей. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Также сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина постоянно рассказывал история о том, что его родители умерли и ему нужны деньги на похороны. Также подозреваемый просил знакомых брать кредиты, которые за тем брал и не возвращал. От подобных махинаций пострадали два петербуржцы.

Еще шесть материалов проверок по подобным преступлениям обнаружилось в Брянске.