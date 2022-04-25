В Брянске на территории нефтебазы произошел пожар

Сильный пожар произошел на территории нефтебазы в Брянске. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МЧС.

В сообщении говорится, что к месту происшествия уже направили пожарно-спасательные расчеты. Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. По прибытии спасатели установили, что горение происходит на территории нефтебазы.

Уточняется, что инцидент случился на Московском проспекте Фокинского района.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в доходном доме Мещанского общества на Бородинской улице в Петербурге вспыхнул огонь.