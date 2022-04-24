После изнасилования петербурженку еще сутки удерживали в квартире

В Петербурге изнасиловали 18-летнюю девушку, после чего около суток удерживали в квартире. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Пострадавшая после инцидента обратилась в больницу, а сотруднки медицинского учреждения рассказали о произошедшем с пациенткой сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что несовершеннолетняя петербурженка обвинила судимого отчима в насилии. По ее словам, два-три года назад на даче во Всеволожском районе 43-летний отчим совершал в её отношении насильственные действия сексуального характера.