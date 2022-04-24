Десятки элитных вин разбились в ресторане на Крестовском острове

На Крестовском острове в Петербурге один из ресторанов понес серьезные убытки. Там на пол упали и разбились бутылки с дорогим вином. Видеозапись с происшествием появилась в социальных сетях.

Пользователи рассказали, что только одна бутылка стоит около 100 тысяч рублей. Как сообщает телеканал 78, сотрудники рестрана подтвердили инцидент.

Происшествие случилось в ресторане Frou Frou. Официант рассматривал этикетку на бутылке вина, когда вдруг оборвался трос. После этого бутылки начали падать одна за другой. По предварительной информации, сумма ущерба составила около миллиона рублей.

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