В доходном доме Мещанского общества на Бородинской горит квартира

В доходном доме Мещанского общества на Бородинской улице вспыхнул огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В пожарную службу сообщение о пожаре в Адмиралтейском районе поступило около 15:31. Возгоранию присвоили дополнительный номер 1 БИС. На место происшествия выехали 30 спасателей и шесть единиц техники.

В ведомстве отмечают, что огонь вспыхнул на четвертом этаже. Точная площадь пожара пока неизвестна, а сведений о пострадавших не поступало

Ранее "МК в Питере" писал о том, что Ресторан в Петербурге потерял около миллиона рублей из-за разбившихся бутылок в винном шкафу.