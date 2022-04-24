В Купчино женщина загорелась от свечи и попала в реанимацию

Петербурженка загорелась из-за неакуратного обращения со свечей. Инцидент произошел в Купчино.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, происшествие случилось в суббту, 23 апреля, в квартире по улице Димитрова. В результате несчастного случая со свечей на 57-летней женщине воспламенилась одежда. На место инцидента вызвали скорую помощь.

Пострадавшую пришлось госпитализировать в больницу. Врачи диагностировали у нее ожоги живота, груди, шеи, рук и спины. Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в ожоговой реанимации. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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