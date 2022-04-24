Беременную петербурженку довезли до роддома с мигалками

Застрявшая в пробке петербурженка чуть не родила в машине. Водитель автомобиля не успевал доехать до роддома и попросил сотрудников ДПС помочь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербурге и Ленинградской области.

Правоохранители сопроводили машину марки «Форд С-Мах» с беременной пассажирки прямо к перинатальному центру. Благодаря звуковому сигналу и мигалкам автомобили быстро добрались до медицинского учреждения.

По информации ведомства, роженицу передали врачам, а сотрудники Госавтоинспекции вернулись на свой пост.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге росгвардейцы вытащили провалившихся под лед.