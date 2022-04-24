В Янино-1 ночью сгорели две машины

В Мельничном переулке поселка Янино-1 в ночь на воскресенье сгорели две легковые машины. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Очевидец пожара прислал кадры горящих автомобилей через чат-бот. По словам автора фото, сначала начала гореть одна машина, а затем пламя моментально перескочило на второе авто. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые и ликвидировали возгорание.

Несмотря на это, обе машины выгорели полностью. Информация о пострадавших не поступала. Все обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.