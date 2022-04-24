Несовершеннолетняя петербурженка обвинила судимого отчима в насилии

О насилии двухлетней давности рассказала 16-летняя петербурженка. В полицию обратилась мать девочки.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, женщина рассказала, что её дочка рассказала, что два-три года назад на даче во Всеволожском районе 43-летний отчим совершал в её отношении насильственные действия сексуального характера. Материалы переданы следователю, а по факту поступившей информации решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также известно, что ранее мужчина был судим по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, а также по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств.