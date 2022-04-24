На "Садовой" человек упал с платформы на рельсы

На станции метро "Садовая" в Петербурге сегодня утром, 24 апреля, произошло ЧП. На путях оказался человек.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с платформы на рельсы. Как сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на экстренные службы, мужчина остался жив - его успели поднять очевидцы до прибытия поезда. Отмечается, что состояние пострадавшего и все обстоятельства случившегося выясняются. По другой информации, происшествие произошло на станции метро "Звенигородская".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что станция метро "Звездная" оказалась закрыта на вход из-за просадки напряжения. Эскалаторы там работали только на подъем.