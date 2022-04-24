Агрессивный пациент запинал машину скорой помощи и её водителя в Невском районе

В Невском районе Петербурга горожанина задержали из-за агрессивного поведения, когда к нему приехала скорая помощь.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел у станции метро "Рыбацкое" ночью в субботу, 23 апреля. От оператора "03" в отделение полиции поступила информация об агрессивном больном мужчине. По словам оператора, 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ногами по машине "Скорой помощи", а затем начал бить водителя данной машины.

По факту произошедшего возбужден уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Стоит отметить, что он уже был судим по статьям о захвате заложника, необоснованном отказе в приеме на работу, хулиганстве, грабеже и сбыте наркотиков.