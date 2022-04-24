Стеклянная банка с окурками упала на голову ребенка в Петербурге

Первоклассник получил травму головы из-за падения стеклянной банки с многоэтажного дома в Приморском районе Петербурга.

Происшествие случилось у дома 25 по улице Шаврова. Оказалось, что банку с окурками скинули с окна многоквартирного дома. В этот момент рядом с мальчиком находилась бабушка. По её словам, она услышала звук разбитого стекла. Когда она повернулась, то увидела, что внук держится за голову. У мальчика из головы шла кровь, сообщает телеканал 78.

В срочном порядке первоклассника доставили в медицинское учреждение, где доктора провели осмотр. У мальчика диагностировали ушибленную рану левой теменной области. После всех медицинских процедур ребенка отпустили домой.

Правоохранители выясняют все подробности случившегося.