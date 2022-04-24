На Октябрьской набережной очередь за корюшкой создала пробку

Большая пробка образовалась на Октябрьской набережной вчера, 23 апреля. Произошло это из-за большой очереди из желающих купить корюшку. Видео с места инцидента опубликовали в социальных сетях.

На нем видно, что около 20-30 человек скопились на набережной. По словам очевидцев, правая полоса движения оказалась парализована из-за толпы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что с 15 апреля, в Петербурге начали свою работу сезонные точки по продаже корюшки. Купить любимый весенний деликатес петербуржцы смогут во всех районах города.