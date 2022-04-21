Эрмитажа снова эвакуировали из-за угрозы минирования

Из-за очередного "минировани" эвакуировали посетителей Государственного Эрмитажа Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Сегодня, 21 апреля, около 17:00 поступило сообщение о взрывных устройствах на территории музе. В Эрмитаж уже прибыли сапервы, которые осмотрели все выставочные залы комплекса. Они не нашли взрывных устройств.

Посетители с билетами на сегодняшний день на сеансы, которые начинаются с 15:00, могут посетить Главный музейный комплекс в любой из других дней.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что вчера Эрмитаж также эвауировали из-за угроз. Это уже третий раз за последние шесть дней.