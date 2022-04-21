Петербуржец надругался над 13-летней школьницей и украл 150 рублей

В поселке Репино полиция задержала мужчину, который надругался над школьницей. Преступник угрожал девочке пистолетом.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, к сотрудникам правоохранительных органов обратилась мать пострадавшей. По её словам, незнакомец напал на 13-летнюю дочь у дома по Приморскому шоссе. При этом мужчина угрожал девочке пистолетом. После надругательства он отобрал у школьницы 150 рублей и скрылся.

Мужчину удалось поймать в ночь на 20 апреля. В случившемся подозревают 55-летнего неработающего жителя поселка Ольгино. В отношении подозреваемого составили протокол об административном правонарушении. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

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