Эрмитаж снова эвакуировали из-за сообщений о минировании

Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа эвакуировали вечером 20 апреля. Из-за сообщений о минировании туда нагрянули с обысками полицейские с собаками. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Посетителей и сотрудников Эрмитажа пришлось эвакуировать. Посетители с билетами на сегодняшний день на сеансы, которые начинаются с 15:00, могут посетить Главный музейный комплекс в любой другой день.

Стоит отметить, что злоумышленники "минируют" музей уже второй раз за последние пять дней. В предыдущий раз это было 16 апреля. Тогда посетителей тоже пришлось эвакуировать.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в пятницу в Петербурге "заминировали" детсад и пять школ.