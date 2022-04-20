Резнику дали 5 месяцев колонии-поселения за покупку наркотиков

В Октябрьском районном суде Петербурга признали виновным в покупке наркотиков экс-депутата городского Законодательного собрания Максима Резника. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Резник не признал свою вину и просил вынести оправдательный приговор в его отношении. Несмотря на это, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев колонии-поселении. Отмечается, что ему зачли время содержания под домашним арестом. Таким образом наказание считается отбытым.

Напомним, что в прошлом году бывшего депутата шестого созыва Заксобрания Петербурга Максима Резника обвинили в приобретении для личного употребления 18,2 гр. наркотиков.