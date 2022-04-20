Семейная ссора обернулась горящей машиной жены на проспекте Науки

По "горячим следам" петербургские полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Калининском районе города. Правоохранители предполагают, что причиной его пироманства стала ссора жены.

Накануне ночью. в дежурную часть поступило сообщение о возгорании машины марки LADA Vesta. Происшествие случилось на проезжей части у дома 41 по проспекту Науки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В тот же день утром в полицию обратилась хозяйка машины. 33-летняя петербурженка рассказала, что ее машину поджег неизвестный преступник. Нанесенный ущерб составил почти 1 млн рублей.

Через два часа после её обращения, правоохранители задержали в Выборгском районе Ленинградской области её 36-летнего супруга. Выяснилось, что он поджег машину жены в результате семейной ссоры.

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