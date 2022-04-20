Пьяный водитель на каршеринговом "Ниссане" рухнул в Фонтанку

Падением в воду закончилась погоня за "Ниссаном Кашкай". Инцидент произошел сегодня ночью, 20 апреля.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу, погоня началась около 03:30 на Садовой улице. Автомобилист не отреагировал на требование об остановке от наряда ДПС, после чего началось преследование. Машина выехала на Апраксин переулок и на большой скорости пересекла набережную Фонтанки, где сбила ограждение и упала в воду.

В салоне были двое молодых мужчин - 21 и 22 лет. Спасателям удалось вытащить их из воды. Также они помогли и 21-летнему парню, который был на катере и пытался спасти неудачливых гонщиков. Все трое были госпитализированы с переохлаждением. По информации правоохранителей, за рулем каршеринга был 22-летний мужчина, он был пьян. Кроме того, некоторое время назад его лишили прав из-за оставления места ДТП.