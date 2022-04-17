До трех возросло число погибших в ДТП с автобусом Элиста – Петербург

Под Воронежем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. Один из них ехал в Петербург. До трех человек выросло число погибших. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.

В медицинском учреждении от полученных травм скончался еще один пострадавший. Врачам не удалось его спасти. По предварительной информации, 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатаци транспортных средств, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о тои, что на кадрах с места ДТП видно, что оба транспортных средства разваливаются на части, они получили серьезные повреждения.