Под Выборгом росгвардейцы обезвредили мину времен ВОВ

Под Выборгом в Ленинградской оласти сотрудникам Росгвардии удалось обезвредить мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по региону.

Подозрительный ржавый предмет нашел прохожий. Мину обнаружили на обочине Ленинградского шоссе на въезде в Выборг. Также отмечается, что в результате осмотра специалисты установили, что предмет является пустым корпусом минометной мины калибром 120 мм. Выяснилось, что предмет не представляет опасности и его изъяли. Снаряд решили утилизировать.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге на судостроительном заводе обнаружили авиабомбу. Место опасной находки оперативно оцепили специалисты.