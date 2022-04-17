На автомойке в Купчино под колеса попал мальчик

Петербургским врачам не удалось спасти шестилетнего мальчика, который попал под колеча автомобиля на мойке в Купчино. Об этом сообщают Невские Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на выезде из промывочного бокса на Малой Балканской улице. Водитель иномарки не заметил пробегавшего мимо ребенка. Тот получил серьезные травмы, но на место аварии не стали вызывать скорую помощь.

Водитель вместе с отцом мальчика отвезли его в отделение неотложной помощи. Ему попытались помочь, однако мальчик был уже в состоянии клинической смерти. Вызванная брида скорой помощи екстренно перевезла его в отделение реанимации.