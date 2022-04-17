Тело обнаженной девушки с перерезанным горлом нашли в центре Петербурга

В Петербурге ищут тех, кто зверски убил 28-летнюю девушку. Обнаженный труп обнаружили в квартире у метро "Владимирская". Об этом сообщает Мойка78.

Следы ножевых ранений нашли на теле, шее и голове убитой. Погибшая приехала в Петербург из Краснодарского края и жила в съемной квартире. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Отмечается, что квартиру снимали несколько девушек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что мумию младенца нашли в Невском районе Петербурга. Тело девочки было завернуто в полотенце. Его отправили в морг, чтобы установить причины смерти.